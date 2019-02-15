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15.02.19 10:32
В Московском планетарии открылась выставка к 85-летию Гагарина
"Выставка расположилась в классическом музее Урании, посвященном исследованиям звездного пространства и космонавтике. Экспозиция посвящена 85-летию со дня рождения первого в мире космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина", - сообщили в планетарии.
На выставке будут представлены архивные газеты и журналы, советские открытки, коллекции марок. Выставку готовили больше года, работа велась с архивными материалами - прессой, фотографиями, свидетельствами очевидцев.
Выставочные стенды знакомят с биографией космонавта - с детства и до взрослых лет.
Выставка продлится до июля. Посетить экспозицию можно в рамках экскурсии по музею Урании по билету в Большой Звездный зал. Возрастные рекомендации - 6+.
Ю.Гагарин родился 9 марта 1934 года. Первый космонавт Земли трагически погиб 27 марта 1968 года.
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