Власти Ростовской области рассматривают варианты возобновления строительства метро

15.02.19 10:47

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ростовской области не отказываются от идеи строительства метрополитена в Ростове-на-Дону и рассматривают несколько вариантов возобновления работы по проекту, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы можем пойти разными путями: остановиться на проекте метро глубокого залегания или перенять опыт использования скоростных трамваев. Им достаточно небольшого углубления, и они могут проходить по эстакадам и существующим магистралям", - сказал он.

По словам В.Голубева, реализация проекта строительства метрополитена в Ростове-на-Дону позволит решить транспортную проблему и в соседних муниципалитетах - Аксайском районе и городе Батайск.

"Но геология в Ростове и рядом с ним такая, что это очень сложный процесс. Ну и финансовая нагрузка очень серьезная", - добавил он.

Как сообщалось, комплексная программа развития транспортной отрасли Ростова-на-Дону до 2025 года предполагала, что разработка проектной документации по строительству первой линии Ростовского метрополитена завершится до 2016 года.

Несколько раз МКУ "Управление метро Ростова" меняло даты проведения и условия конкурса на выбор организации для разработки проектной документации, а в середине 2016 года управление было упразднено и переведено в состав дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Полный текст интервью с В.Голубевым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".