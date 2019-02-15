Полиция обнаружила нарколабораторию в Туле, задержаны восемь человек

15.02.19 10:51

© РИА Новости. ФСБ РФ

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Полиция в Туле задержала группу из восьми человек, подозреваемую в изготовлении и распространении наркотических средств через интернет-магазин, сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

"При силовой поддержке подразделения "Гром" УКОН УМВД удалось задержать представителей, предположительно, всех звеньев интернет-магазина - рядовых закладчиков, изготовителей психотропных веществ и ее организаторов. Сейчас полицейскими установлены восемь активных участников в возрасте от 25 до 40 лет", - сказал А.Ярцев.

В ходе обысков, проведенных более чем в десяти адресах как в Туле, так и в районах области, изъято более 10 кг марихуаны и 1 кг амфетамина, расфасованных для дальнейшего сбыта.

Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли оборудование и различные приспособления для изготовления психотропных веществ и выращивания в домашних условиях конопли, конопляные кусты в горшках, упаковочный материал, весы, средства связи и оргтехнику.

"Деятельность нелегального интернет-магазина полностью прекращена. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", - подчеркнул А.Ярцев.