Хлебозавод в Ново-Переделкино ожидает реконструкция

15.02.19 10:56

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Завод хлебобулочных изделий в районе Ново-Переделкино в Москве реконструируют, сообщают в пресс-релизе Москомархитектуры.

Как отмечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, на территории предприятия появятся несколько новых корпусов, площадь комплекса увеличится почти в два раза - до 24 тыс. кв. метров.

В соответствии с проектом будет значительно расширена производственная часть, а на территории будут организованы склады для готовой продукции.

Как отмечается, корпуса будут выполнены в той же стилистике, что и существующие здания. Цоколь главного фасада отделают панелями серого цвета.

Проект согласован Москомархитектурой.