Дом на Смоленской набережной в Москве признан памятником архитектуры

15.02.19 11:09

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Дом на Смоленской набережной, построенный в середине прошлого века для генеральского состава армии, признан памятником архитектуры, сообщается на портале столичной мэрии

Первоначально здание спроектировали еще в 1943 году, но из-за войны его строительство пришлось отложить, в итоге его возведение началось в 1950 году. Здание представляет собой классической образец, так называемой, сталинской архитектуры.

Асимметричный фасад здания с северной стороны украшен башней с арками, а также эркерами с лепным декором. На балконах сохранились ажурные металлические ограждения.

Во внутреннем убранстве подъездов присутствуют арки с растительным орнаментом, лепнина, а лестницы украшены фигурными металлическими балясинами.

Как отметили в департаменте культурного наследия столицы, теперь исторической облик здания запрещено нарушать, все работы необходимо согласовывать с ведомством.