Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

15.02.19 11:15

© РИА Новости. Алексей Филиппов

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в правительство, однако ещё требуется его согласование с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы готовы внести, у нас все готово, нам только нужно переговорить с ФОИВ", - сказала В.Скворцова журналистам в пятницу.

Министерство сообщало о начале подготовке данного законопроекта осенью прошлого года.