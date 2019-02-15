Треть россиян назвали верным решение о введении советских войск в Афганистан

15.02.19 11:22

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Три четверти россиян знают о боевых действиях в Афганистане в 1979-1989 гг., в которых принимал участие ограниченный контингент советских войск, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно данным социологического исследования, 42% респондентов полагают, что в решении советского руководства о вводе войск не было необходимости. Как отмечают социологи, среди жителей Северного Кавказа и Дальнего Востока этот показатель составляет 50%.

Однако каждый третий участник опроса (31%) считает, что такое решение было оправданным. При этом данное решение считает правильным почти каждый второй опрошенный (48%) среди молодежи 18-27 лет.

По данным опроса, 27% респондентов затруднились с оценкой оправданности решения Москвы о вводе войск в Афганистан.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 13 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Решение о вводе советских войск было принято в конце 1979 года в связи с обращением правительства Афганистана к руководству СССР с просьбой о военной помощи. Ограниченный контингент советских войск принимал участие в боевых действиях до 1989 года. Военные потери СССР в Афганистане составили около 15 тыс. человек.

Ровно 30 лет назад был завершён вывод советских подразделений с афганской территории.