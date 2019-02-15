Школьники Оренбурга уйдут на внеплановые каникулы из-за ОРВИ

15.02.19 11:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Занятия будут временно приостановлены в школах Оренбурга с субботы, сообщает городская администрация

"По рекомендации управления Роспотребнадзора по Оренбургской области с целью недопущения распространения гриппа и ОРВИ с 16 февраля до особого распоряжения в школах Оренбурга объявлен досрочный роспуск учащихся на каникулы", - говорится в сообщении.

Учреждения дополнительного образования и детские сады будут работать в штатном режиме.