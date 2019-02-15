Занятия в школе остановили из-за дыма от пожара на складах в Благовещенске

15.02.19 11:50

© РИА Новости. Алексей Владыкин

15 февраля. Interfax-Russia.ru - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Сильное задымление в районе пожара на торговой базе "Амур" в Благовещенске Амурской области стало причиной приостановки занятий в одной из школ города.

По информации Роспотребнадзора области, специалисты провели исследование атмосферного воздуха на содержание вредных (загрязняющих) химических веществ.

"Установлено превышение уровня предельно допустимых концентраций продуктов горения на месте пожара и территории жилой застройки (50 метров от пожара). Учитывая северо-западное направление ветра и расположение в данном направлении школы № 27, образовательный процесс в ней приостановлен", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Роспотребнадзор увеличил количество мониторинговых точек. Пожарные ведут борьбу с огнем уже 11 часов.

Как сообщалось, утром в пятницу на базе "Амур" в Благовещенске загорелись складские помещение. В здании размером 90х30 метров находились товары широкого потребления и бытовой химии.

Ликвидации возгорания мешает высокая плотность загрузки помещения товарами, который размещен на металлических стеллажах высотой три метра. Ширина прохода между стеллажами составляет не более одного метра.