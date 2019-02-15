Количество белых медведей в поселке на Новой Земле сократилось до нормы - власти

15.02.19 11:59

© РИА Новости. Вера Костамо

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Оперативная группа ученых прибыла на архипелаг Новая Земля (Архангельская область) и приступила к изучению ситуации с белыми медведями, сообщил "Интерфаксу" глава муниципального образования "Новая Земля" Жиганша Мусин.

"Ученые будут работать здесь несколько дней. Мы ждём от них рекомендации. Вместе с тем, количество белых медведей в районе посёлка Белушья Губа сократилось до среднестатистического", - рассказал Ж.Мусин.

По его словам, утром в пятницу патруль насчитал три хищника. "Судя по всему, это те самые медведи, которые живут здесь всегда. Предполагаем, что уже сегодня или завтра режим ЧС можно будет снять", - сказал глава муниципалитета.

Как сообщалось, в городском округе "Новая Земля" 9 февраля был введен режим ЧС в связи с участившимися появлениями белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, количество белых медведей составляло порядка 52 особей, в посёлке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.

Росприроднадзор Архангельской области сформировал научную группу, которая должна на месте изучить обстановку и принять решение о дальнейших действиях. В составе комиссии сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Росприроднадзора и национального парка "Русская Арктика". Вылет группы на архипелаг откладывался несколько дней из-за плохой погоды на Новой Земле.

Среди причин нашествия медведей рассматривается изменение климата и открытые свалки на Новой Земле.