Здание в Красноярске, где произошел взрыв, построено противозаконно - СКР

15.02.19 12:03

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Многоквартирный дом в Красноярске, в котором накануне в результате взрыва погибли два человека, является самостроем, в 2016 году суд постановил его снести, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В настоящее время установлено, что здание построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном законом порядке как жилые помещения, по сути, является самостроем, и в 2016 году судом вынесено решение о его сносе", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что двое из трех собственников строения в настоящее время доставлены к следователю для допроса в рамках уголовного дела.

По данным следствия, вечером 14 февраля в многоквартирном доме в частном секторе Центрального района Красноярска произошел взрыв газа, которым было разрушено шесть квартир, еще около десяти получили повреждения.

"Из-под завалов извлекли тело 56-летней женщины и 57-летнего мужчины, проживавших в разных квартирах. В квартире мужчины, предположительно, и находился эпицентр произошедшего", - говорится в пресс-релизе.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).