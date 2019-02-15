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15.02.19 12:11
Евкуров: Турпоток в Ингушетию за шесть лет вырос более чем в 12 раз
"Туристический поток в республику за последние несколько лет увеличился более чем в 12 раз. В 2013 году в регионе побывали 10,8 тыс. туристов, в том числе 500 иностранных, в 2018 году их количество составило 132,5 тыс., значительно выросло и число иностранных туристов. Всесезонный курорт горного Джейрахского района Ингушетии и другие достопримечательности посетили 6,2 тыс. туристов из разных стран", - сказал Ю.-Б. Евкуров.
Глава республики отметил, что у республиканских властей изначально были планы создать расширенную инфраструктуру в Джейрахском районе, но затем решили их минимизировать, чтобы не портить природу и атмосферу.
"Конечно, мы планируем строить там туристическую инфраструктуру, но самую необходимую, которая требуется - к примеру, подъемники, гостиницы, прогулочные зоны. Вся остальная инфраструктура - свет, газ, вода, дороги - уже создана, мы проделали эту работу буквально за четыре года", - сказал руководитель региона.
По его словам, жители высокогорных сел будут развивать своё подсобное хозяйство, чтобы иметь свою прибыль от туризма.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона, одним из приоритетных и стратегических направлений социально-экономического развития республики является туризм, ведется работа по созданию туристической инфраструктуры.
"Реализуется проект строительства и развития всесезонного курорта "Армхи", являющегося неотъемлемой частью Северо-Кавказского туристического кластера. Управляющей компанией ОЭЗ является акционерное общество "Курорты Северного Кавказа". В республике разработано и действует более 30 туристических маршрутов", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в 2018 году комиссия АО "КСК" провела инвентаризацию инфраструктуры, имеющейся на балансе курорта "Армхи", а также определила перечень объектов, необходимых для дополнительного строительства.
"Развитие "Армхи" предполагается в две очереди: первая очередь (2019-2021 годы), - развитие существующей зоны катания до 2,5 км на североориентированном склоне; вторая очередь (2020-2022 годы) - создание дополнительной зоны катания порядка 4,8 км на североориентированном склоне", - уточнил сотрудник пресс-службы.
При этом он отметил, что в рамках новой редакции ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)" планируется строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры для санаторно-курортного комплекса туристического кластера "Ачалуки".
По его словам, в горной части республики сосредоточен большой рекреационный и туристский потенциал, основу которого составляет самобытная башенная архитектура ингушского народа, уходящая своими истоками в глубокую древность, в эпоху поздней бронзы.
На основе памятников материальной культуры в Джейрахском районе на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного музея-заповедника ведётся работа по созданию этнографических музейных комплексов для развития культурно-познавательного и этнографического видов туризма.
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