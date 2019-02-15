Власти Ростовской области сняли карантин по гриппу птиц на птицефабрике холдинга "Белая птица"

15.02.19 12:16

© РИА Новости. Николай Хижняк

15 февраля. ИНТЕРФАКС - Карантинные ограничения по гриппу птиц отменены на птицефабрике ООО "Белая птица - Ростов" (входит в холдинг "Белая птица") в Ростовской области, сообщается на сайте областного правительства.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

Карантин снят в связи с ликвидаций очага гриппа птиц на площадке репродукции "Северная".

Согласно информации на сайте областного управления ветеринарии, с момента выявления вируса в октябре 2018 года комплекс профилактических мероприятий по недопущению заноса и распространения его в регионе проводился в соответствии с утвержденными планами и ветеринарными правилами по борьбе с гриппом птиц. На текущий момент все запланированные ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации заболевания на площадках выполнены в полном объеме.

Как сообщалось, наличие гриппа птиц на предприятии в октябре прошлого года подтвердили специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории и лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире. Отгрузка продукции с птицефабрики тогда была прекращена.

Сообщалось также, что в январе 2019 года Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Белая птица - Ростов" сроком на полгода по заявлению Автовазбанка, включив требование банка в размере 78,2 млн рублей в реестр кредиторов.