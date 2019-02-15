Карантин продлен во всех школах Воронежа до 20 февраля

15.02.19 12:20

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин по гриппу и ОРВИ продлен во всех школах Воронежа на три дня, сообщила пресс-служба администрации города.

"По рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа до 20 февраля включительно продлен карантин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карантин в Воронеже продлевается как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования. Детсады работают в обычном режиме.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог в регионе по гриппу и ОРВИ превышен на 54,4%. При этом 66,4% всех случаев по области зарегистрированы среди жителей Воронежа. Преимущественно в регионе циркулирует вирус гриппа А(H3N2), или так называемый гонконский грипп.

Как сообщалось, все школы Воронежа закрыли на десятидневный карантин из-за гриппа и ОРВИ 7 февраля.