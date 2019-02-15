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15.02.19 12:23
Врачи в Башкирии зафиксировали перелом пенсионерке шваброй, проводится проверка
"Организовано проведение доследственной проверки (...) по сообщению в средствах массовой информации об отказе в госпитализации 83-летней женщины (...) с переломом шейки бедра", - говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.
Ранее жительница Башкирии сняла в здании районной больнице свою бабушку и опубликовала ролик в социальной сети. Девушка сообщила, что врачи зафиксировали ногу ее родственницы шваброй вместо шины и отказали пациентке в госпитализации.
В свою очередь Минздрав Башкирии также начал проверку по этому сообщению.
"Будет проверено, в каком объеме была оказана медицинская помощь пожилой пациентке, ее качество и своевременность. В настоящее время женщина госпитализирована в 21-ю больницу города Уфы, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник ведомства.
Унб ст
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