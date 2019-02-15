Врачи в Башкирии зафиксировали перелом пенсионерке шваброй, проводится проверка

15.02.19 12:23

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Следователи в Башкирии проверяют информацию о том, что в одной из районных больниц пациентке в качестве шины наложили на перелом швабру, после чего отказали в госпитализации.

"Организовано проведение доследственной проверки (...) по сообщению в средствах массовой информации об отказе в госпитализации 83-летней женщины (...) с переломом шейки бедра", - говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Ранее жительница Башкирии сняла в здании районной больнице свою бабушку и опубликовала ролик в социальной сети. Девушка сообщила, что врачи зафиксировали ногу ее родственницы шваброй вместо шины и отказали пациентке в госпитализации.

В свою очередь Минздрав Башкирии также начал проверку по этому сообщению.

"Будет проверено, в каком объеме была оказана медицинская помощь пожилой пациентке, ее качество и своевременность. В настоящее время женщина госпитализирована в 21-ю больницу города Уфы, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник ведомства.

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