Суд ввел внешнее управление в "Цимлянских винах"

15.02.19 12:27

© РИА Новости. Сергей Венявский

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Ростовской области ввел внешнее управление в отношении ОАО "Цимлянские вина", следует из картотеки суда.

Внешним управляющим предприятия утвержден Антон Клочков (саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий). Его отчет по результатам процедуры назначен на 4 августа.

В настоящее время на сайте суда размещена только резолютивная часть определения.

Как сообщалось, суд в июле 2018 года ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Цимлянские вина" по заявлению ООО "Ростовский комбинат шампанских вин", включив в реестр кредиторов требование комбината в размере 1,5 млн рублей.

Сообщалось также, что Арбитражный суд Ростовской области по заявлению Сбербанка ввел в декабре 2018 года процедуру наблюдения в отношении ООО "Винсовхоз Цимлянский", а в январе 2019 года - в ООО "Южно-Цимлянское". Оба предприятия входят в структуру ОАО "Цимлянские вина" и выступали поручителями за него перед Сбербанком.

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении суда находится заявление ВТБ о признании банкротом торгового дома "Цимлянские вина" - дистрибьютора завода. Заседание назначено на 18 февраля.

Между тем, как сообщалось ранее в пятницу, губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью "Интерфаксу" сказал, что долги завода "Цимлянские вина" выкуплены новым инвестором, работа завода будет возобновлена. Кто именно выступит инвестором, он не уточнил.

ОАО "Цимлянские вина" выпускает более 60 наименований продукции, в том числе шампанское, коньяк, игристые и "тихие" вина.