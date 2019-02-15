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15.02.19 12:31
Пятеро северокорейских рыбаков приговорены в Приморье к двум годам колонии-поселения за браконьерство
Подсудимые обвинялись по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору). Один из фигурантов также признан виновным и осужден по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы России), сообщает в пятницу пресс-служба краевой прокуратуры.
Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет до двух лет одного месяца с отбыванием в колонии-поселении, говорится в сообщении.
В судебном заседании установлено, что преступления были совершены в апреле 2018 года в акватории Японского моря. Не имея документов на право въезда на территорию РФ, капитан вместе с четырьмя соотечественниками на лодке незаконно пересек границу России. Они ловили минтая, краба стригуна опилио и другие морепродукты.
Суд взыскал с осужденных причиненный экологический ущерб в полном объеме. Сумма ущерба прокуратурой не уточняется.
Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что речь идет о северокорейских рыбаках.
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