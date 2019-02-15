До плюс 4 градусов потеплеет в Петербурге на выходных

15.02.19 12:48

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Потепление продолжится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на выходных.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в ночные часы в северной столице ожидается около нуля градусов, днем - плюс 2-4 градуса. Существенных осадков в городе не ожидается.

В Ленинградской области сохранится теплая погода, осадков в виде мокрого снега и дождя будет мало, но местами по области, преимущественно в восточных районах, они могут отмечаться.

На выходных в регионе будет ветрено, наиболее сильный ветер ожидается утром и днем в воскресенье, когда порывы достигнут 15-20 м/с. В ночные часы ожидается от минус 3 до нуля градусов, днем - до плюс 2-5 градусов. На дорогах будет гололедица.