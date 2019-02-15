Медведев анонсировал создание еще 14 ТОРов в России

15.02.19 12:52

© РИА Новости. Александр Гальперин

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании 14 территорий опережающего развития (ТОР).

"Я только что подписал постановление правительства о создании 14 - подчеркиваю, 14 - территорий опережающего социально-экономического развития: 11 в моногородах и три - в ЗАТО (закрытые административные территориальные образования - ИФ)", - сказал Д.Медведев на Российском инвестиционном форуме в пятницу.

Он перечислил создаваемые ТОРы: Ясный (Оренбургская область), Катайск (Курганская область), Нефтекамск (Башкирия), Белорецк (Башкирия), Благовещенск (Башкирия), Костомукша (Карелия), Северск (Томская область), Лесной (Свердловская область), Новоуральск (Свердловская область), Менделеевск (Татарстан), Чапаевск (Самарская область), Глазов (Удмуртия), Решетиха (Нижегородская область), Володарск (Нижегородская область).

"Действительно, интересная тема для регионов, поскольку в ТОРах действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты", - сказал премьер.

ТОР - экономическая зона, которая пользуется особыми условиями в части налогообложения, льготных тарифных ставок социальных взносов, режима свободной таможенной территории, льгот по аренде и подключению к инфраструктуре. Кроме того, для ТОР действует упрощенный порядок землепользования и особый порядок проведения контроля и надзора. ТОР создаются для привлечения инвестиций и создания точек экономического роста в регионах России.