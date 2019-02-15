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15.02.19 12:56
Помощница судьи выманила у сочинцев более 10 млн рублей за отмену решения о сносе самостроя
По материалам краевого УФСБ в отношении женщины и ее двоюродного брата возбуждено уголовное дело по ч.3,4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере), говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2014 году помощнице судьи стало известно о постановлении суда снести самовольные жилые постройки на месте одного из гаражных кооперативов Адлера. Обещая добиться отмены судебного решения, подозреваемые ввели в заблуждение участников кооператива, которые начали передавать им деньги.
Всего в период с 2014 по 2015 годы фигуранты получили от 70 доверчивых граждан более 12 млн рублей. Позднее они же получили от представителя гаражного кооператива еще миллион рублей. На этот раз помощница судьи обещала, что эта сумма поможет ей получить должность судьи в одном из районов Краснодарского края.
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