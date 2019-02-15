Контрабандистам "краснокнижных" кречетов вынесен приговор в Белгородской области

15.02.19 12:59

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Шебекинский райсуд Белгородской области признал двух россиян и сирийца виновными в приготовлении к контрабанде ценных птиц, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает пресс-служба суда.

Суд квалифицировал преступление по ч.1 ст.258.1 (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и ч.1 ст.30 ч.1 ст.226.1 (покушение на контрабанду ценных диких животных - ИФ) УК РФ и приговорил Романа Макеева к 1,5 года лишения свободы, Оксану Макееву - к 1 году лишения свободы, гражданина Сирии Аммара Аль-Джасема к 2,5 года лишения свободы.

Суд установил, что в начале ноябре 2018 года по предложению сирийца за вознаграждение Р.Макеев с супругой поехали в Иркутск, где по указанному адресу получили 8 кречетов стоимостью более 9 млн рублей, поместили их в заранее оборудованный тайник в машине и привезли в Белгородскую область.

А.Аль-Джасем разместил птиц в сарае во дворе у Макеевых, которые ухаживали за кречетами.

Когда подсудимые направлялись к таможенному посту с целью вывезти птиц в Украину, их задержали сотрудники таможни.

Как сообщалось, по данным экспертизы, найденные птицы относятся к виду, охраняемому международной Конвенцией СИТЕС и включенному в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.