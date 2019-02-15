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15.02.19 13:04
"Победа" с апреля приостанавливает авиарейс Москва-Иркутск
"Приостановка выполнения рейсов связана с оптимизацией маршрутной сети", - сказал собеседник агентства.
При этом он не уточнил, на какой срок компания приостанавливаются перелеты.
В настоящее время на сайте перевозчика авиабилеты по маршруту Москва - Иркутск и обратно можно купить на февраль и март. Возможности взять билет на апрель и позднее нет.
"Победа" начала выполнять рейсы из Иркутска в Москву в апреле 2018 года.
В настоящее время из Москвы в Иркутск 4 раза в день летает "Аэрофлот", по одному разу "Уральские авиалинии " и S7. К началу летнего периода S7 добавляет еще один рейс. Кроме этого, в Иркутск из Москвы сезонно летает Nord Wind один раз в день.
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