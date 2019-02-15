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15.02.19 13:08
Движение на федеральной трассе на границе Тюменской области с ХМАО восстановлено после ДТП
"Сейчас движение по трассе полностью открыто", - сказал агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу сотрудник областного управления ГИБДД.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу на мосту через реку Вах на границе Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного столкнулись грузовики "Скания" и "МАЗ", а также легковой автомобиль. Водители грузовых машин доставлены в больницу.
Из-за аварии движение на трассе было перекрыто в обоих направлениях, автоинспекторы организовали объезд через город Горноправдинск (ХМАО).
В ликвидации аварии было задействовано семь единиц спецтехники.
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