Движение на федеральной трассе на границе Тюменской области с ХМАО восстановлено после ДТП

15.02.19 13:08

© РИА Новости. Виталий Тимкив

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Движение по участку федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области восстановлено после ликвидации аварии с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля.

"Сейчас движение по трассе полностью открыто", - сказал агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу сотрудник областного управления ГИБДД.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу на мосту через реку Вах на границе Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного столкнулись грузовики "Скания" и "МАЗ", а также легковой автомобиль. Водители грузовых машин доставлены в больницу.

Из-за аварии движение на трассе было перекрыто в обоих направлениях, автоинспекторы организовали объезд через город Горноправдинск (ХМАО).

В ликвидации аварии было задействовано семь единиц спецтехники.