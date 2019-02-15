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15.02.19 13:12
Ледовые переправы через Волгу временно перекрыты в Ярославской области
"Эксплуатация пешеходного перехода по льду реки Волга в черте города Тутаев между улицами Романовская (правый берег) и 1-я Овражная (левый берег) приостановлена. Выход людей и выезд автотранспортных средств на лед водных объектов, расположенных на территории Тутаевского муниципального района, запрещен", - сказал собеседник агентства.
Также временно приостановлена работа глебовской ледовой автомобильной переправы.
"Переправы продолжат работу, если погодные условия изменятся", - уточнил он.
В настоящее время в регионе температура воздуха около 0 градусов по Цельсию. На реке Волге во многих местах промоины.
Глебовская ледовая переправа решает проблему транспортной доступности Некоузского, Брейтовского и Мышкинского районов Ярославской области в зимний период. Летом действует объездная дорога через город Углич и паром в Мышкине.
Ледовая переправа в Тутаеве соединяет две части города в зимний период, летом здесь ходит паром. В межсезонье местные жители вынуждены добираться через город Ярославль.
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