Ледовые переправы через Волгу временно перекрыты в Ярославской области

15.02.19 13:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 февраля. Interfax-Russia.ru - В городе Тутаев и Рыбинском районе Ярославской области временно приостановлена работа ледовых переправ через Волгу из-за оттепели, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС по региону.

"Эксплуатация пешеходного перехода по льду реки Волга в черте города Тутаев между улицами Романовская (правый берег) и 1-я Овражная (левый берег) приостановлена. Выход людей и выезд автотранспортных средств на лед водных объектов, расположенных на территории Тутаевского муниципального района, запрещен", - сказал собеседник агентства.

Также временно приостановлена работа глебовской ледовой автомобильной переправы.

"Переправы продолжат работу, если погодные условия изменятся", - уточнил он.

В настоящее время в регионе температура воздуха около 0 градусов по Цельсию. На реке Волге во многих местах промоины.

Глебовская ледовая переправа решает проблему транспортной доступности Некоузского, Брейтовского и Мышкинского районов Ярославской области в зимний период. Летом действует объездная дорога через город Углич и паром в Мышкине.

Ледовая переправа в Тутаеве соединяет две части города в зимний период, летом здесь ходит паром. В межсезонье местные жители вынуждены добираться через город Ярославль.