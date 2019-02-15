Экологи предлагают внести дикого северного оленя в Красную книгу РФ

15.02.19 13:16

© РИА Новости. Павел Львов

15 февраля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Ученые, экологи и власти Заполярья подготовили предложение в Минприроды РФ о включении в Красную книгу России популяции дикого северного оленя.

Как сообщил заслуженный эколог России, член организации экологического просвещения "ЭкоЦентр" Ольга Макарова, популяции угрожает антропогенный фактор - столкновение с браконьерами, кровосмешение с домашним северным оленем.

По ее словам, помимо включения в Красную книгу России требуется разработка специальной программы по спасению популяции оленя.

"Необходимы регулярные авиаучеты, усиление инспекторской группы, просвещение населения, выделение достойного финансирования для научных экспедиций и мониторинга состояния популяции", - сказала О.Макарова в ходе заседания региональной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам растительного и животного мира в пятницу в Мурманске.

По данным Минприроды Мурманской области, с 2002 по 2018 год численность диких оленей в восточной и западной популяциях сократилась вдвое, в настоящее время насчитывается около 2 тыс. и 1,5 тыс. голов соответственно.

При этом в 2014 году западная популяция была включена в Красную книгу Мурманской области, а с 2017 года в регионе действует трехлетний мораторий на отстрел оленя.

В планах рабочей группы добиться внесения западной популяции в Красную книгу России и восточной - в Красную книгу региона и России. Таким образом, вся популяция дикого северного оленя попадет под охрану и станет возможным получение целевого финансирования для охранных мероприятий.