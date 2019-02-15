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15.02.19 13:20
Беглов уволил руководителей еще трех районов Петербурга из-за недовольства жителей
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в пятницу А.Беглов провел рабочее совещание с главами администраций 18 районов Санкт-Петербурга. Он отметил, что от петербуржцев поступает много жалоб на деятельность районных администраций, многие недовольны и работой комитетов, и руководства города в целом.
"По итогам совещания Александр Беглов принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова", - говорится в сообщении.
Кроме того, А.Беглов принял решение о депремировании глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства.
Как отметил градоначальник на совещании, одной из проблем, мешающих оперативно решать стоящие перед городом задачи, является недостаток полномочий у районных администраций.
"Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом. Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления", - сказал А.Беглов.
Дополнительные административные и финансовые ресурсы, считает он, позволят главам районных администраций оперативно реагировать на запросы жителей, дадут реальный инструмент решения актуальных задач.
А.Беглов отметил, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями и призвал к прямому диалогу с жителями.
"Принято решение о создании в каждом районе собственной программы развития на ближайшие два-три года. Она должна быть понятной простым жителям и основываться на их предложениях. Необходимо дать петербуржцам реальную возможность участвовать в жизни своего района, делать его лучше, комфортнее, ставить перед властью конкретные задачи, за выполнение которых потом можно будет спросить", - сказал глава города.
Предложения в программу необходимо собирать через МФЦ, а также проводить встречи с горожанами, все члены правительства будут лично принимать участие в таких встречах, "чтобы они не превращались в формальность", добавил А.Беглов.
В начале февраля А.Беглов принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Как сообщалось, причиной увольнения стала плохая уборка снега.
Этой зимой жители Санкт-Петербурга активно высказывают претензии к уборке снега в разных районах. С начала зимы в городе от гололеда и падения наледи пострадали сотни человек. 31 января льдина упала на голову 25-летней жительнице города, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, было возбуждено уголовное дело. В тот же день от падения наледи пострадала гражданка Вьетнама. Ранее, поскользнувшись на льду, получила травму 79-летняя уроженца Ленинграда, впоследствии она скончалась в больнице. 5 февраля в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент. 9 февраля у дома 17 по Загородному проспекту в результате падения наледи была травмирована девятилетняя девочка.
По данным властей, в "скорую" ежедневно обращаются 20-30 человек, пострадавших от гололеда и падения наледи.
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