Минстрой оценил внедрение программы реновации на всю страну

15.02.19 13:31

© РИА Новости. Виталий Белоусов

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Законопроект по реновации на всю страну можно внедрять только после оценки результатов программы в столице, заявил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

"Система управления, выстроенная в Москве, и в значительном количестве наших муниципалитетов, сильно отличаются. В этом смысле закон о реновации в Москве является, по моему мнению, совершенно оправданным шагом. Нужно посмотреть внимательно к каким результатам это приведет, проанализировать последствия, которые мы получим в контролируемой ситуации и после этого, вполне возможно, мы это доброе и хорошее начинание распространим на всю страну", - сказал он на "круглом столе" о комплексном развитии территорий в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилого фонда в Российской Федерации.

Под реновацией в законопроекте понимается реконструкция или снос жилых объектов, не подлежащих капитальному ремонту, и создание на их месте качественного жилфонда с благоустройством территории реновации и обеспечением ее объектами инфраструктуры. Отмечалось, что всероссийская программа реновации может начаться после завершения субъектами расселения аварийного жилья.

Более 30 регионов готовы присоединиться к всероссийской программе реновации.

Как сообщала Г.Хованская, к всероссийской программе реновации уже готовы присоединиться более 30 регионов.