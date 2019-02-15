Суд арестовал экс-директора воронежского дилера Volkswagen

15.02.19 13:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 51-летнему руководителю автосалона, который подозревается в присвоении денежных средств клиентов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Суд заключил руководителя автосалона под стражу на два месяца", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По данным информированного источника "Интерфакса", речь идет о бывшем директоре воронежского дилера марки Volkswagen - автосалона ООО "Гаус" Михаиле Швыдченко.

Как сообщалось, М.Швыдченко был задержан за присвоение более 20 млн рублей, предназначенных для покупки автомобилей.

По данному факту ГУ МВД по региону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, представители организации заключили договоры купли-продажи автомобилей, гарантируя своевременную их поставку клиентам, однако, взятые на себя обязательства не исполнили.

По данным полиции, среди пострадавших - более 30 человек.

Также сообщалось, что российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" в конце января лишило ООО "Гаус" статуса официального дилера.

18 декабря прошлого года около двух десятков клиентов провели в Воронеже акцию возле салона ООО "Гаус" с требованием вернуть им деньги за автомобили, которые они оплатили, но до сих пор, по их информации, не получили. Ряд клиентов сообщали о просрочке в поставках автомобилей в шесть месяцев и более.

Около десятка исков к ООО "Гаус" от физических лиц поступило в Центральный и Ленинский суд Воронежа в ноябре. Согласно данным на сайте судов, истцы требуют с воронежского дилера Volkswagen "взыскания неустойки, штрафа, компенсации морального вреда".

Также сообщалось, что вопрос урегулирования проблем клиентов воронежского дилера Volkswagen обсуждался в Москве в декабре прошлого года на трехсторонней встрече с участием "Фольксваген Груп Рус", директором "Фольксваген Центр Гаус" и собственником группы компании "Мотор Ленд". Тогда речь шла о возможной покупке компанией "Мотор Ленд" ООО "Гаус".

В январе ООО "Гаус" передало в залог 100% уставного капитала воронежскому ООО "Сократ" (компания "Мотор Ленд", автодилер Volvo) "до полного погашения обязательств". Информированный источник ранее сообщал, что речь шла о возможном финансировании компанией "Мотор Ленд" поставок автомобилей клиентам "Гауса", "перед которыми дилер не выполнил свои обязательства.