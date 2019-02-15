Завершена реставрация 16 скульптур фонтана "Дружба народов"

15.02.19 13:53

© РИА Новости. Владимир Песня

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Работы по реставрации скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершены за четыре месяца, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

На реставрацию потребовалось шесть килограммов сусального золота, отметили в пресс-службе. Особенно кропотливой работы потребовала скульптура, символизирующая Таджикскую ССР. Только на позолоту косичек ушло два дня.

В сообщении отмечается, что 16 скульптур, каждая вестом 2,5 тонны, были демонтированы осенью прошлого года.

"Теперь скульптуры готовы к возвращению на свое законное место, и уже весной москвичи увидят обновленный фонтан", - заверил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

На ВДНХ отметили, что параллельно с восстановлением скульптур и декоративных элементов фонтана идет работа по обновлению гидротехнических систем и укреплению каркасов конструкций комплекса.

Самый большой фонтан на территории ВДНХ был запущен на Центральной аллее 1 августа 1954 года - в день открытия выставки (ВСХВ) после масштабной пятилетней реконструкции. Вокруг фонтана расположено 16 скульптур девушек, олицетворяющих бывшие союзные республики.

Облик "Дружбы народов" и фонтана Каменный цветок" разработал архитектор Константин Топуридзе.

Комплексная научная реставрация фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" проводится впервые за все время их существования. За 64 года на объектах занимались только частичным ремонтом и противоаварийными работами.

Масштабная реставрация на ВДНХ проводится уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Основные работы планируется закончить в 2019 году.