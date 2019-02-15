Завод по производству семян будет построен в Адыгее за 520 млн рублей

15.02.19 13:59

© РИА Новости. Алексей Сазонов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Завод по производству семян общей стоимостью 520 млн рублей будет построен в Адыгее, сообщила пресс-служба правительства республики.

Соглашение о намерениях по строительству предприятия подписано в четверг премьер-министром Адыгеи Александром Наролиным и индивидуальным предпринимателем Алексеем Волковым на инвестиционном форуме в Сочи.

"Соглашение предполагает строительство семенного завода в поселке Новый Гиагинского района. Также будет создана инфраструктура для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха", - говорится в сообщении.

Ожидается, что мощность производства составит до 10,2 тыс. тонн семян ежегодно. Пуско-наладка технологического оборудования, отработка технологии планируется к сентябрю 2020 года.

"Гиагинский район является одним из передовых в развитии АПК в регионе. Уверен, новое предприятие позволит обеспечить регион качественной семеноводческой продукцией, станет еще одним шагом по внедрению передовых технологий в аграрном секторе. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места, отчисления в бюджет", - сказал А.Наролин, слова которого приводит пресс-служба.