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15.02.19 13:59
Завод по производству семян будет построен в Адыгее за 520 млн рублей
Соглашение о намерениях по строительству предприятия подписано в четверг премьер-министром Адыгеи Александром Наролиным и индивидуальным предпринимателем Алексеем Волковым на инвестиционном форуме в Сочи.
"Соглашение предполагает строительство семенного завода в поселке Новый Гиагинского района. Также будет создана инфраструктура для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха", - говорится в сообщении.
Ожидается, что мощность производства составит до 10,2 тыс. тонн семян ежегодно. Пуско-наладка технологического оборудования, отработка технологии планируется к сентябрю 2020 года.
"Гиагинский район является одним из передовых в развитии АПК в регионе. Уверен, новое предприятие позволит обеспечить регион качественной семеноводческой продукцией, станет еще одним шагом по внедрению передовых технологий в аграрном секторе. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места, отчисления в бюджет", - сказал А.Наролин, слова которого приводит пресс-служба.
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