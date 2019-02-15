Реставрация древних храмов Северной Осетии начнется в 2020 году - глава республики

15.02.19 14:17

© РИА Новости. Денис Абрамов

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Средства на восстановление древних храмов Северной Осетии к празднованию 1100-летия крещения Алании уже предусмотрены, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Вячеслав Битаров.

"Указ президента подписан, и уже со следующего года предусмотрены средства на реставрацию православных аланских храмов", - сказал В.Битаров.

Он подчеркнул, что подготовка к празднованию в 2022 году 1100-летия крещения Алании ведется активно.

По его мнению, реставрация храмов и само празднование юбилея повысят туристическую привлекательность региона.

"Это расширит присутствующий и сегодня паломнический туризм", - отметил глава республики.

Ранее сообщалось, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании.

В рамках празднования в Северной Осетии пройдут масштабные выставки, фестивали, конкурсы и научные конференции.

Полный текст интервью с В.Битаровым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг" по адресу: http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=1006680