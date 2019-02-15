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15.02.19 14:17
Реставрация древних храмов Северной Осетии начнется в 2020 году - глава республики
"Указ президента подписан, и уже со следующего года предусмотрены средства на реставрацию православных аланских храмов", - сказал В.Битаров.
Он подчеркнул, что подготовка к празднованию в 2022 году 1100-летия крещения Алании ведется активно.
По его мнению, реставрация храмов и само празднование юбилея повысят туристическую привлекательность региона.
"Это расширит присутствующий и сегодня паломнический туризм", - отметил глава республики.
Ранее сообщалось, что в 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании.
В рамках празднования в Северной Осетии пройдут масштабные выставки, фестивали, конкурсы и научные конференции.
Полный текст интервью с В.Битаровым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг" по адресу: http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=1006680
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