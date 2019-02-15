Адыгея компенсирует часть затрат на кинопроекты, которые будут сниматься в республике

15.02.19 14:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи с 2020 года будут оказывать финансовую поддержку кинокомпаниям, снимающим свои проекты на территории региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Соглашение о сотрудничестве по развитию киноиндустрии в Адыгее в пятницу подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов, генеральный директор некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В рамках достигнутых договоренностей регион с 2020 года планирует начать компенсировать кинокомпаниям часть затрат за проекты, которые будут реализованы на территории республики уже в 2019 году", - говорится в сообщении.

Для удобства кинокомпаний составлен список локаций республики с подробным описанием каждой.

"Адыгея уже не раз становилась местом съемок кинофильмов. Мы заинтересованы в развитии киноиндустрии и готовы к новому формату сотрудничества с кинокомпаниями", - сказал М.Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что привлечение кинокомпаний для съемок в республике повлияет на увеличение налоговой базы, поспособствует созданию дополнительных рабочих мест, повысит привлекательность и узнаваемости региона в России и за рубежом.

"В числе других ожидаемых преимуществ от реализации подписанного соглашения - развитие кино- и телепроизводственной базы, туризма за счет позиционирования республики как киносъемочной площадки, а также формирование и развитие творческого кластера экономики, реализация образовательных проектов в сфере кино и телевидения", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время в республике готовится нормативно-правовая база, идет разработка закона о кинокомиссии, при этом учитывается опыт регионов, где уже этот механизм работает.