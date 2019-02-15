Семейный парк с павильоном "Союзмультфильма" построят в Нижегородской области

15.02.19 14:47

© РИА Новости. Владимир Трефилов

15 февраля. Interfax-Russia.ru - ООО "Группа компаний Города" планирует строительство семейного парка в г.Бор (город-спутник Нижнего Новгорода), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Согласно пресс-релизу пресс-службы губернатора и облправительства, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил заявку на выделение участка под строительство семейного парка в г.Бор с объемом инвестиций 581 млн рублей. Кроме детских и спортивных площадок в парке будет создан первый в России интерактивный павильон "Союзмультфильма", гастрономическая улица и музейные экспозиции под открытым небом.

"Принято решение, что эта территория должна развиваться. Первый этап - это парк семейного отдыха. В нем будут расположены уникальные объекты, в частности интерактивный павильон "Союзмультфильм". Я видел презентацию, это будет интересно как для детей, так и для взрослых. Первые объекты на этой территории мы планируем увидеть совсем скоро", - приводятся в сообщении слова министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова.

В пресс-службе агентству уточнили, что срок реализации проекта составит 9 месяцев. Площадь предоставляемого участка составляет 85 тыс. кв. м, возможна аренда на срок от 3 до 10 лет. Участок располагается в непосредственной близости к станции канатной дороги "Борская". В настоящее время на участке отсутствуют какие-либо объекты.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ГК Города" зарегистрировано в январе 2019 года в г.Москва. Основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. 60% долей в компании принадлежит Евгению Узденову, который выступает также совладельцем ростовских ООО "Листопадовские источники", ООО "Гольф&кантри клуб Дон", алтайского ООО СПК "Сайлюгем" и единственным владельцем московского ООО "Стройкласс". Также 40% долей в компании принадлежит Сергею Ковалеву.