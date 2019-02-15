Основатель Baring Vostok Калви и его соучастники подозреваются в хищении более 2,5 млрд рублей

15.02.19 14:56

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Следствие подозревает задержанных по делу о мошенничестве основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников в хищении более 2,5 млрд рублей.

"Настоящее уголовное дело было возбуждено 13 февраля 2019 года. (...) В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые совершили хищение денежных средств в размере свыше 2,5 млрд рублей", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте задержанного по тому же делу, что и М.Калви, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ) Максима Владимирова.

По словам следователя, фигурантами дела проходят два иностранных гражданина и четверо граждан России.

Ранее в Baring Vostok "Интерфаксу" сообщили, что уголовное дело, по которому задержан М.Калви и еще четыре сотрудника компании, связано с "коммерческим спором по банку "Восточный Экспресс"".

М.Калви, М.Владимиров, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка "Восточный", а ныне советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пятницу в столичный Басманный суд поступили ходатайства следствия о заключении под стражу всех шестерых.

Как сообщил в суде адвокат другого фигуранта "дела Калви" - генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, - материалы для уголовного дела в отношении основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников были подготовлены ФСБ России.

"Как видно из представленных следствием материалов, настоящее уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ФСБ России", - заявил адвокат на заседании Басманного суда Москвы.

Также адвокат Максимова добавил, что банк "Восточный" в настоящее время не признан потерпевшей стороной по этому уголовному делу.

"Банк "Восточный" не признан потерпевшей стороной по уголовному делу. Заявления банка о признании потерпевшим в деле нет", - заявил адвокат.

Расследование уголовного дела в отношении М.Калви и его подельников ведет Следственный комитет России (СКР).

М.Калви и еще три сотрудника инвесткомпании были задержаны 15 февраля в Москве в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве, связанного с конфликтом вокруг банка "Восточный". Следствие подозревает задержанных в хищении более 2,5 млрд рублей.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.