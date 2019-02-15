Голикова: Лишь каждый пятый бедный россиянин получает соцподдержку от государства

15.02.19 15:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ, куратор социального блока правительства Татьяна Голикова заявила, что социальная поддержка со стороны государства оказывается не всем жителям России, которые находятся за чертой бедности - ее получают около 22% от их числа.

"По 2017 году у нас 19,3 млн человек, находящихся за чертой бедности, за чертой прожиточного минимума, но при этом получают меры соцподдержки 4,2 млн человек", - сказала Т.Голикова журналистам в пятницу по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева с главами регионов.

По словам вице-премьера, в правительстве намерены разобраться в этой ситуации и выяснить, почему люди не получают эти меры: не знают о том, что им положена поддержка или не обращаются в силу каких-либо иных причин.

"Фактически 2019 год у нас вместе с регионами уйдёт на то, чтобы попытаться индивидуализировать эту тему", - пояснила Т.Голикова.

Как сообщалось, Министерство туда и социальной защиты РФ отработает методику поддержки бедных семей в рамках пилотных проектов в восьми российских регионах, а затем распространит её на всю страну в рамках поставленной президентом РФ задачи снизить уровень бедности в стране к 2024 году.

Критерием бедности в России считается прожиточный минимум. По данным на 27 декабря 2018 года, в III квартале величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ составляла 11310 рублей, пенсионеров - 8615 рублей, для детей - 10302 рублей.

Прожиточный минимум в России рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины - установленного государством минимального набора продуктов и непродовольственных товаров и услуг. В настоящее время состав продуктов питания в потребительской корзине в целом по России установлен до 31 декабря 2020 года, как ожидается, после этого должен быть принят новый закон. Ранее при Минтруде была создана рабочая группа по уточнению потребительской корзины к 2021 году.