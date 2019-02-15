Росатом планирует запустить первый ветропарк в Адыгее летом

15.02.19 15:07

© РИА Новости. Алексей Павлишак

15 февраля. Interfax-Russia.ru - "Росатом" летом планирует запустить первый ветропарк в Адыгее, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Выработка первой генерации ожидается летом текущего года. ВЭС будет состоять из 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая", - говорится в сообщении. Таким образом, общая мощность парка составит 150 МВт.

Ход реализации проекта обсудили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор АО "НоваВинд" (дочерняя компания "Росатома", курирующая развитие ветрогенерации) Александр Корчагин во время рабочей встречи на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

По данным пресс-службы правительства республики, ветропарк включен в схему и программу развития электроэнергетики Адыгеи.

"Мы заинтересованы в этом проекте, который поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях", - приводит пресс-служба слова М.Кумпилова.

В "НоваВинд" "Интерфаксу" сообщили, что ветропарк будет называться Адыгейской ВЭС. Строится он в Шовгеновском и Гиагинском районах республики. 60 установок - это полный объем проекта, больше очередей не планируется

Ранее сообщалось, что ветропарк в Адыгее станет первым крупным проектом ветропарка в России и пилотным проектом "Росатома". Соглашение о строительстве между Адыгеей и АО "ВетроОГК" (предприятие группы "Росатом") было подписано в сентябре 2016 года на инвестфоруме в Сочи. Проект оценивался в 12 млрд рублей.