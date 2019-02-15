МЭР:Около десятка компаний ждут редомициляции в Калининграде

15.02.19 15:45

© РИА Новости. Алексей Дружинин

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Свободный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области вскоре должен пополниться новыми резидентами.

Пакет законов о САР был принят в 2018 году. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский (Приморье) и Октябрьский.

"На данный момент у нас две компании уже редомицилировались - одна на острове Русский ("Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна - ИФ) и вторая уже в Калининграде - МК "Аданимов трейд лимитед". Помимо этих двух компаний, еще девять компаний подали заявки на регистрацию в Калининград, по ним идет сейчас изучение документов", - сообщил "Интерфаксу" замминистра экономического развития Илья Торосов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Компания En+ Group, акционеры которой одобрили редомициляцию еще в конце прошлого года, в это число не входит. "Мы знаем, что они приняли решение, мы ждем. Они проходят сейчас корпоративные процедуры", - сказал И.Торосов.

Он напомнил, что в пакет законов о САР были внесены поправки, снимающие ряд препятствий для редомициляции.

"Мы приняли расширенный пакет (изменений - ИФ) в конце 2018 года. Согласно ему, расширен круг лиц, которые могут редомицилироваться за счет вхождения в группу, а не только международные компании. Введена возможность применения более гибкого корпоративного регулирования, номинал акций международных компаний сохраняется в валюте страны первоначальной регистрации, выплата дивидендов по МСФО возможна. Это делает режим САР более привлекательным", - отметил замминистра.