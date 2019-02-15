Власти Калмыкии в 2019г поднимут на 40% зарплату бюджетникам

15.02.19 15:49

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Заработная плата работников бюджетной сферы вырастет дважды в текущем году, сообщил глава республики Алексей Орлов.

"В январе мы подняли зарплату работникам бюджетной сферы, государственной гражданской службы на 5%. Ставим задачу в первом полугодии 2019 года повысить зарплату этой категории граждан на 20% и еще на 20% во втором полугодии. Это беспрецедентное решение правительства республики, которое полностью лежит в рамках реализации нацпроектов", - сказал А.Орлов в интервью агентству "Интерфакс-Юг".

Он отметил, что власти республики придают большое значение нацпроекту "Демография".

"Жители Калмыкии уже живут дольше, чем другие россияне. Мы поддержим эту тенденцию. Акцент сделаем на развитие комфортной среды, снижение безработицы, повышение качества образования, и, конечно же, на улучшение материального благосостояния жителей республики", - добавил собеседник агентства.

Глава Калмыкии также подчеркнул, что в декабре прошлого года он подписал указ об установлении единовременной денежной выплаты в 30 тысяч рублей женщине, родившей ребенка (детей) с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Полный текст интервью с А.Орлов доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".