Татарстан в 2019 году будет активно развивать этнический туризм

15.02.19 16:27

© РИА Новости. Григорий Сысоев

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Новые предложения, связанные с этническим туризмом появятся в Татарстане в 2019 году, сообщил председатель Госкомитета по туризму региона Сергей Иванов на пресс-конференции в рамках открытия в Казани регионального туристического форума "Интуриста".

Первый турмаршрут, по его словам, будет связан с посещением трех деревень в Лаишевском районе республики. Туристы смогут посетить русскую, татарскую и кряшенскую деревни, имеющие разные истории, культуру и традиции.

"Это будет насыщенный этническими вещами, песнями и кухней маршрут", - сказал С.Иванов, заметив, что им уже сейчас активно интересуются иностранные туристы.

Второй турмаршрут - это посещение татарской деревни Яна Шурма в Высокогорском районе республики.

По словам С.Иванова, в прошлом году там была улучшена инфраструктура и в этом году большое количество туристов поедут туда, чтобы познакомиться с бытом татарской деревни, укладом жизни татар. "Там есть уникальные вещи, которые производятся только в этом деревни - от различных наличников до других вещей", - заключил председатель Госокомитета по туризму Татарстана.