Бывший замглавы города в ХМАО проведет более 8,5 лет в колонии за взяточничество

15.02.19 16:41

© РИА Новости. Андрей Старостин

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ) признал виновным в получении взятки бывшего заместителя главы администрации города, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО в пятницу.

Суд установил, что в мае 2016 года замглавы, курирующий вопросы ЖКХ, получил от руководителя одного из коммерческих предприятий взятку в размере 1,5 млн рублей.

Подсудимый получил деньги за покровительство деятельности предприятия, в частности содействие в получении субсидий и непринятие мер в случае нарушения предприятием своих обязательств.

В сообщении говорится, что уголовное дело подсудимого дважды рассматривалось в суде. Однако прокуратура посчитала, что суд неправильно квалифицировал действия подсудимого и назначал несоразмерное тяжести обвинения наказание, и обжаловала эти решения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 12 млн рублей.

Кроме того, бывшему чиновнику запрещено в течение 8 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности.

Приговор в законную силу не вступил.