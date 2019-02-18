Очаги ящура ликвидированы на Дальнем Востоке

18.02.19 11:53

© РИА Новости. Александр Кондратюк

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты ликвидировали очаги ящура на свинофермах в Приморском и Хабаровском краях.

"В Приморском крае ликвидированы все очаги заболевания вирусом ящура. Продолжается вакцинация восприимчивых к вирусу животных", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья.

В свою очередь пресс-служба правительства Хабаровского края сообщает, что в трех районах региона снят запрет на убой и реализацию мяса, введенный ранее из-за вспышки ящура на свиноферме ООО "Скифагро - ДВ" в Хабаровском районе.

"Запрет снят в Бикинском, Вяземском и районе имени Лазо. Решение принято в связи с тем, что больных ящуром сельскохозяйственных животных в этих районах нет. Кроме того, завершилась первая волна вакцинации от штамма вируса, который был выявлен на предприятии "Скифагро-ДВ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также полностью ликвидирован очаг заболеваемости на свинокомплексе предприятия. 14 февраля проводилась дезинфекция помещений, в которых содержались больные животные. Новое поголовье можно будет разместить там не раньше июня.

Как сообщалось, ящур в Приморье был выявлен на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводился комплекс карантинных мероприятий. Привито более 100 тыс. животных.

Сообщалось также, что вспышка ящура была зарегистрирована 28 января на предприятии "Скифагро-ДВ" в Хабаровском крае. После обнаружения опасного вируса около 2 тыс. свиней было уничтожено, это все поголовье свинофермы. В пяти районах края, попадающих в опасную зону, был введен режим ЧС.

Всего в двух регионах было выявлено не менее 14 вспышек заболевания.