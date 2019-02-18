Система бронирования парковочных мест может появиться в российских городах в течение года

18.02.19 11:28

© РИА Новости. Алексей Куденко

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Минстрой России намерен внедрить систему раннего бронирования парковочных мест в крупных российских городах, сообщил в интервью "Интерфаксу" замглавы ведомства Андрей Чибис.

В больших городах должны появиться парковки с удобным способом оплаты, с возможностью посмотреть в приложении свободные парковочные места. Мы хотим дойти до того, чтобы была возможность бронировать места на парковке. Эта задача реализуема", - сказал А.Чибис.

Он отметил, что в ближайший год система бронирования может появится в российских городах, и если проект "взлетит", то может быть внедрен в Москве.

"Конечно, бронь очень удобна - для любого водителя, особенно для тех, кто едет с ребенком или пожилым человеком, и заранее понимает, что приедет к определенному времени, заранее бронируя парковку. Более того, понимая, что свободной парковки нет, часть из нас выберет такси или общественный транспорт", - подчеркнул замглавы Минстроя.

Полный текст интервью с А.Чибисом доступен на сайте "Интерфакс-Недвижимость".