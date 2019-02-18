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18.02.19 11:28
Система бронирования парковочных мест может появиться в российских городах в течение года
В больших городах должны появиться парковки с удобным способом оплаты, с возможностью посмотреть в приложении свободные парковочные места. Мы хотим дойти до того, чтобы была возможность бронировать места на парковке. Эта задача реализуема", - сказал А.Чибис.
Он отметил, что в ближайший год система бронирования может появится в российских городах, и если проект "взлетит", то может быть внедрен в Москве.
"Конечно, бронь очень удобна - для любого водителя, особенно для тех, кто едет с ребенком или пожилым человеком, и заранее понимает, что приедет к определенному времени, заранее бронируя парковку. Более того, понимая, что свободной парковки нет, часть из нас выберет такси или общественный транспорт", - подчеркнул замглавы Минстроя.
Полный текст интервью с А.Чибисом доступен на сайте "Интерфакс-Недвижимость".
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