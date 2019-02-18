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18.02.19 11:46
Кожемяко поручил отремонтировать закрытый центр реабилитации онкобольных детей
"Нужно очень тщательно все обследовать с тем, чтобы правильно составить проектно-сметную документацию. Приступайте. Как она будет готова, как оценим стоимость работ и их сложность, заложим деньги в бюджете. Март-апрель-май, в июне что-то уже скажите по стоимости и объемам", - сообщил в понедельник О. Кожемяко, осматривая закрытое здание центра.
Такое поручение губернатор дал специалистам департамента градостроительства Приморья.
О. Кожемяко подчеркнул, что экспертам необходимо установить, откуда внутрь здания попадает вода, из-за которой и был закрыт центр.
"Нет напусков, нет козырьков, водосливных труб, плюс отмостка, надо посмотреть по дренажной канаве. Нужно очень тщательно все обследовать с тем, чтобы правильно составить проектно-сметную документацию. Если нужно менять частично кровлю, тоже посмотрите. Тепловую систему тоже надо заменить", - отметил он.
Губернатор подчеркнул, что здание сложное по конструктиву, и ремонт надо продумать тщательно, "чтобы таких историй не повторять, сделать один раз и на несколько лет".
Как сообщалось, в июле 2018 года более 20 родителей детей, страдающих от онкозаболеваний, обратились к бывшему врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с просьбой отремонтировать реабилитационный центр во Владивостоке. В нем начала протекать крыша, из-за этого на стенах появилась плесень. Здание было закрыто зимой 2017 года.
Дети стали проходить реабилитацию по урезанной программе в стационаре, где и лечились.
"Здесь нет лечебной физкультуры, бассейна, прогулок к морю. Но самое главное, после продолжительного трудного лечения дети остаются все в тех же больничных стенах. Это не реабилитация, не восстановление, а продолжение лечения и скрытие настоящих фактов и проблемы", - писали родители главе региона.
Публикация в СМИ письма родителей стала поводом прокуроской проверки.
Здание реабилитационного центра для онкобольных детей Приморского края было построено в 2009 году на деньги благотворителей и краевых властей. Его поставили на баланс "Краевой детская клиническая больницы N1" в 2011 году, а уже через год потребовался капитальный ремонт.
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