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Кожемяко поручил отремонтировать закрытый центр реабилитации онкобольных детей

© РИА Новости. Владимир Песня
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился подготовить смету капитального ремонта в здании центра реабилитации для больных онкологией детей, который в 2017 году был закрыт из-за протекающей крыши и плесени.

"Нужно очень тщательно все обследовать с тем, чтобы правильно составить проектно-сметную документацию. Приступайте. Как она будет готова, как оценим стоимость работ и их сложность, заложим деньги в бюджете. Март-апрель-май, в июне что-то уже скажите по стоимости и объемам", - сообщил в понедельник О. Кожемяко, осматривая закрытое здание центра.

Такое поручение губернатор дал специалистам департамента градостроительства Приморья.

О. Кожемяко подчеркнул, что экспертам необходимо установить, откуда внутрь здания попадает вода, из-за которой и был закрыт центр.

"Нет напусков, нет козырьков, водосливных труб, плюс отмостка, надо посмотреть по дренажной канаве. Нужно очень тщательно все обследовать с тем, чтобы правильно составить проектно-сметную документацию. Если нужно менять частично кровлю, тоже посмотрите. Тепловую систему тоже надо заменить", - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что здание сложное по конструктиву, и ремонт надо продумать тщательно, "чтобы таких историй не повторять, сделать один раз и на несколько лет".

Как сообщалось, в июле 2018 года более 20 родителей детей, страдающих от онкозаболеваний, обратились к бывшему врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с просьбой отремонтировать реабилитационный центр во Владивостоке. В нем начала протекать крыша, из-за этого на стенах появилась плесень. Здание было закрыто зимой 2017 года.

Дети стали проходить реабилитацию по урезанной программе в стационаре, где и лечились.

"Здесь нет лечебной физкультуры, бассейна, прогулок к морю. Но самое главное, после продолжительного трудного лечения дети остаются все в тех же больничных стенах. Это не реабилитация, не восстановление, а продолжение лечения и скрытие настоящих фактов и проблемы", - писали родители главе региона.

Публикация в СМИ письма родителей стала поводом прокуроской проверки.

Здание реабилитационного центра для онкобольных детей Приморского края было построено в 2009 году на деньги благотворителей и краевых властей. Его поставили на баланс "Краевой детская клиническая больницы N1" в 2011 году, а уже через год потребовался капитальный ремонт.

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