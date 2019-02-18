Сахалинское правительство на основе конкурса сформирует свой кадровый резерв

18.02.19 11:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Конкурс "Команда Сахалинской области" по формированию кадрового резерва в регионе стартовал в понедельник, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко.

"Мы хотим обновить команду, чтобы в правительство региона, в администрации муниципалитетов пришли дополнительные силы. Нужна молодая перспективная команда", - заявил врио.

В этой связи по просьбе областной власти разработчики конкурса "Лидеры России" организовали похожий региональный конкурс "Команда Сахалинской области". Стартовавший в понедельник конкурс продлится два месяца.

Все желающие в возрасте 20-45 лет могут на сайте правительства заполнить заявку. Специалисты-"кадровики" и управленцы отберут около 300 человек, которым нужно будет пройти дистанционное тестирование на интеллектуальный потенциал. На основе тестирования отберут около 200 человек, затем уже на очном этапе в составе команд они будут решать различные задачи в смоделированных организаторами ситуациях, выполнять различные задания, готовить свои социальные проекты и защищать их перед "экзаменаторами".

В качестве жюри выступят эксперты из других регионов страны, "имеющие богатый опыт управления". Они отберут 50 человек.

Финалисты, заявил В. Лимаренко, смогут занять различные должности в правительстве региона. Он привел пример, что в настоящее время вакантными остаются, например, посты заместителя председателя правительства, курирующего экономику и финансы, министров транспорта, туризма, экологии. Ряд областных агентств не имеют пока руководителей. Победителям конкурса также будут предложены должности в муниципалитетах. Тех, кому не хватит должностей или кому потребуется дополнительное образование, внесут в список кадрового резерва.

Победители смогут получить из областного бюджета образовательные гранты в размере до 1 млн рублей на развитие управленческих навыков в ведущих вузах страны. Еще 15 грантов будут вручены тем финалистам, кто пожелает реализовать свои проекты социального предпринимательства.

Подниматься по карьерной лестнице финалистам будут помогать наставники, которых организаторы конкура отобрали из числа местных бизнесменов и управленцев, в их числе, например, - и сам В. Лимаренко.

Приоритет будет отдаваться сахалинской молодежи. "Но если каких-то специалистов не будет хватать, пригласим кадры из других регионов, а может и из других стран", - не исключил врио.

Он также добавил, что будет проводиться ротация кадров в нынешнем составе правительств, но "громких отставок не планируется".