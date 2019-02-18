Минфин РФ хочет получить возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь

18.02.19 12:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ хочет получить возможность устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки. Это следует из подготовленного им проекта постановления правительства, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Сейчас минимальные цены могут устанавливаться на крепкий алкоголь и вино - этого мало для борьбы с теневым рынком и реализации госполитики по снижению злоупотребления алкоголем, полагают авторы документа. Однако пока пользоваться новым инструментом Минфин не планирует: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет, говорят в ведомстве.

Минфин предлагает внести изменения в постановление правительства N239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", включив в перечень продукции, регулирование цен на которую осуществляет правительство и ФОИВы, этиловый спирт (кроме биоэтанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Под это определение подходят все алкогольные напитки, включая пиво.

Сейчас в этом перечне - только этиловый спирт из пищевого сырья, произведенный на территории РФ, и алкогольная продукция с содержанием спирта более 28%, а также вино и игристое вино (шампанское).

Следовательно, если документ будет одобрен, Минфин получит возможность устанавливать минимальные цены на все виды алкогольных напитков, а не только на крепкий алкоголь и вина. Но пока министерство не собирается вводить минимальные цены на новые виды алкоголя. "Это постановление дает лишь возможность устанавливать МРЦ на более широкий перечень продукции, если такие решения будут приняты. Сейчас таких решений нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

"В настоящее время установлены цены, не ниже которых осуществляется оборот этилового спирта (как из пищевого, так и непищевого сырья), алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов и игристого вина (шампанского). При этом ограниченный круг продукции, поименованный в постановлении N239, не позволяет в полной мере реализовывать политику повышения эффективности государственного регулирования, а также комплекс мер по борьбе с нелегальной продукцией на алкогольном рынке. Учитывая изложенное, целесообразно внести изменения в постановление N239 в части распространения его действия на этиловый спирт из всех видов сырья (за исключением биоэтанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства. Минфин направил документ в Минэкономразвития, Минпромторг и Росалкогольрегулирование, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Минимальные цены являются частью комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной продукцией и позволяют создавать конкурентоспособную среду на рынке сбыта, обеспечивать устойчивую работу предприятий, легализовать алкогольный рынок и увеличивать поступления налогов в бюджет, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, ценовые и налоговые меры для снижения доступности алкоголя предусмотрены концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

В конце декабря Минфин уже заявлял, что не планирует вводить минимальные цены на вино (несмотря на то, что оно есть в перечне, минимальные цены установлены только на игристые вина) и другие виды алкоголя, минимальные цены на которые сейчас не установлены.

"Никаких решений о введении МРЦ на вино, равно как и на другую алкогольную продукцию, цены на которую не подлежат государственному регулированию, не принято, несмотря на то, что этот вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом. Минфин как регулятор рассматривает все эти предложения, однако сейчас планов установить минимальные цены на вино у Минфина нет", - сообщала тогда пресс-служба министерства.

По мнению замминистра финансов Ильи Трунина, эта мера в принципе нужна только для ограничения доступности алкоголя, а остальных задач не решает.

"С моей точки зрения, минимальные цены имеют смысл только с точки зрения ограничения доступности алкоголя, для иных целей (в том числе налоговых, увеличения легализации) их применение бессмысленно", - заявил И.Трунин "Интерфаксу".

В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей за 0,5 литра (повышена с 205 рублей), на коньяк - 388 рублей (ранее 371 рубль). Минимальные цены (розничные, оптовые и цены производителей) устанавливаются приказом Минфина.