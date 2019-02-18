Похититель картины Куинджи из Третьяковки объяснил кражу желанием привлечь к себе внимание

18.02.19 12:20

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Денис Чуприков, задержанный по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, заявил в суде, что деятельно раскаивается и что "хотел привлечь внимание к себе", передает корреспондент "Интерфакса".

"Свою вину осознал полностью. Чистосердечно и деятельно раскаиваюсь", - заявил Д.Чуприков в понедельник на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба защиты на его арест.

Отвечая на вопрос судьи о мотивах своего поступка Д.Чуприков пояснил: "Хотел привлечь внимание к себе таким образом".

Он добавил, решение о краже было его "собственным". "Никто мне не помогал", - уточнил обвиняемый.

Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Таганского суда Москвы от 29 января, которым в отношении Чуприкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта 2019 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Д.Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Таганский суд Москвы 29 января по ходатайству следствия арестовал его на два месяца.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Д.Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

Как рассказал "Интерфаксу" Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили Д.Чуприкова в следственном изоляторе, тот "извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил".

По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

Как рассказал "Интерфаксу" Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили Д.Чуприкова в следственном изоляторе, тот "извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил".

Директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов ранее предположил, что похититель картины А.Куинджи не совсем здоров. "Или он живёт в прошлом веке или не совсем здоров. В рейтинге самых глупых преступлений 21 века у него есть основание занять почетное призовое место", - сказал В.Кононов 28 января журналистам.