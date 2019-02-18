|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.02.19 12:20
Похититель картины Куинджи из Третьяковки объяснил кражу желанием привлечь к себе внимание
"Свою вину осознал полностью. Чистосердечно и деятельно раскаиваюсь", - заявил Д.Чуприков в понедельник на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба защиты на его арест.
Отвечая на вопрос судьи о мотивах своего поступка Д.Чуприков пояснил: "Хотел привлечь внимание к себе таким образом".
Он добавил, решение о краже было его "собственным". "Никто мне не помогал", - уточнил обвиняемый.
Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент "Интерфакса".
"Постановление Таганского суда Москвы от 29 января, которым в отношении Чуприкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 марта 2019 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.
Д.Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Таганский суд Москвы 29 января по ходатайству следствия арестовал его на два месяца.
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Д.Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.
По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.
Как рассказал "Интерфаксу" Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили Д.Чуприкова в следственном изоляторе, тот "извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил".
По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.
Как рассказал "Интерфаксу" Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили Д.Чуприкова в следственном изоляторе, тот "извиняется перед всеми гражданами РФ за свой поступок, ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил".
Директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов ранее предположил, что похититель картины А.Куинджи не совсем здоров. "Или он живёт в прошлом веке или не совсем здоров. В рейтинге самых глупых преступлений 21 века у него есть основание занять почетное призовое место", - сказал В.Кононов 28 января журналистам.
|
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket