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18.02.19 12:27
Карантин по гриппу и ОРВИ введен в 20 школах Волгоградской области
"На прошедшей неделе были введены ограничения занятий для школьников 20 школ (в Волгограде, Камышине, Михайловке и Среднеахтубинском районе). В отдельных классах 58 школ области и двух детских садах дети были разобщены на срок от 5 до 7 дней", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппов в Волгоградской области остается ниже эпидемического порога на 5,3%.
"За седьмую календарную неделю количество обращений с симптомами ОРВИ составило 25,2 тыс., из них в Волгограде - 13,5 тыс. Госпитализация потребовалась 2,4% больным, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что на карантин по гриппу и ОРВИ в Волгоградской области полностью закрыты 13 школ, ограничительные меры введены в отдельных классах 63 школ.
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