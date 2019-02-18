Защита просит Мосгорсуд отпустить Майкла Калви из СИЗО

18.02.19 12:34

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви направила в суд жалобу на его арест по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

"В настоящее время жалоба подготовлена, адвокат направляется в суд, чтобы подать ее. Защита просит Мосгорсуд изменить М.Калви меру пресечения на домашний арест или залог", - сказал в понедельник "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Клеточкин.

Он уточнил, что сумма залога, под которую защита предлагает освободить М.Калви составляет, как и ранее, 5 млн рублей.