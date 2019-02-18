Челябинская область перешла на новую систему обращения с ТКО

18.02.19 12:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Переход на новую систему обращения с ТКО в Челябинской области с 1 января 2019 года прошел безболезненно, сообщил губернатор области Борис Дубровский в интервью агентству "Интерфакс-Урал".

Он также отметил, что при этом был учтен опыт выхода из осеннего мусорного коллапса в Челябинске.

"Мы все помним осеннюю проблему в Челябинске (с вывозом мусора - ИФ), она была сложная. (...) Та ситуация дала нам возможность хорошо подготовиться к переходу на новую систему. Мы четко понимали риски, с которыми можем столкнуться, и переход прошел безболезненно", - заявил губернатор.

По данным главы региона, к 1 января регоператоры по обращению с ТКО начали работать во всех пяти кластерах, на которые поделен регион.

"Первый месяц мы работаем в новом режиме, есть понимание, что пошагово нужно сделать и в каком периоде. Но тут есть особые тонкие настройки, с которыми сталкиваемся не только мы, но и вся страна. В частности пока не хватает полной системы объектов для накопления отходов, то есть современных полигонов", - отметил Б.Дубровский.

Согласно задачам нацпроекта "Экология", к 2024 году регион должен на захоронение отправлять менее 40% отходов, а остальные 60% отсортировывать для вторичной переработки.

Полный текст интервью с А.Кудрявцевым доступен на сайте информационного агентства "Интерфакс-Урал".