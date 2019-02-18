Археологи обнаружили фрагменты стен первых жилых домов Севастополя

18.02.19 12:54

© РИА Новости. Василий Батанов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Фрагменты стен первых жилых домов Севастополя XVIII века обнаружены на месте раскопок одного из ключевых укреплений города времен Крымской войны 1853-1854 годов, сообщил начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Сергей Соловьев.

"Полной неожиданностью для нас была находка городской застройки до Крымской войны - начала основания Севастополя, 1783 года. У нас есть хорошо сохранившиеся части стен, помещений, вымостки дворов. Там даже под одной из стен есть закладная монета Екатерины II, которая датирует начало строительства. Это первые дома Севастополя", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" С.Соловьев.

По его словам, обнаруженные дома были частично разобраны в 1830-х годах, когда началось строительство оборонительных сооружений. "Сверху они были засыпаны, поэтому частично сохранились", - пояснил ученый.

Как уточнил агентству ведущий научный сотрудник ИИМК РАН Виктор Мыц, первая застройка города была достаточно плотной. Кроме того, археологи выяснили, что рядом были разбиты виноградники, также найден водопровод.

"У самого входа в парковую зону мы нашли водопровод раннего Севастополя. Как поступала вода в город: он был выбит в скале и заложен сверху плитами. После войны он был заброшен и восстанавливался с помощью укладки туда специальных керамических труб. Этот фрагмент показывает, что водопровод шел в город по склону балки, которая тянется с юго-запада бастионной возвышенности", - отметил В.Мыц.

Датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. В этот день по указу Екатерины II, изданному после присоединения Крыма к России, были заложены первые каменные постройки города. Изначально город строился как главная база Черноморского флота.