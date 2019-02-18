Сумма подозрений: коммерческий спор по банку "Восточный" привел к аресту инвестора
  
Смотреть в оба: для московской полиции создадут очки, распознающие преступников
   
Лететь со звуком: президент высказался за создание соответствующего самолета
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
18.02.19 12:54

Археологи обнаружили фрагменты стен первых жилых домов Севастополя

© РИА Новости. Василий Батанов
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Фрагменты стен первых жилых домов Севастополя XVIII века обнаружены на месте раскопок одного из ключевых укреплений города времен Крымской войны 1853-1854 годов, сообщил начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Сергей Соловьев.

"Полной неожиданностью для нас была находка городской застройки до Крымской войны - начала основания Севастополя, 1783 года. У нас есть хорошо сохранившиеся части стен, помещений, вымостки дворов. Там даже под одной из стен есть закладная монета Екатерины II, которая датирует начало строительства. Это первые дома Севастополя", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" С.Соловьев.

По его словам, обнаруженные дома были частично разобраны в 1830-х годах, когда началось строительство оборонительных сооружений. "Сверху они были засыпаны, поэтому частично сохранились", - пояснил ученый.

Как уточнил агентству ведущий научный сотрудник ИИМК РАН Виктор Мыц, первая застройка города была достаточно плотной. Кроме того, археологи выяснили, что рядом были разбиты виноградники, также найден водопровод.

"У самого входа в парковую зону мы нашли водопровод раннего Севастополя. Как поступала вода в город: он был выбит в скале и заложен сверху плитами. После войны он был заброшен и восстанавливался с помощью укладки туда специальных керамических труб. Этот фрагмент показывает, что водопровод шел в город по склону балки, которая тянется с юго-запада бастионной возвышенности", - отметил В.Мыц.

Датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. В этот день по указу Екатерины II, изданному после присоединения Крыма к России, были заложены первые каменные постройки города. Изначально город строился как главная база Черноморского флота.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.02.19 14:58
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобы на продление ареста четырем украинским морякам
.
  18.02.19 14:51
В Москве отреставрируют особняк Листа
.
  18.02.19 10:43
Проезд на Московских центральных диаметрах можно будет оплачивать картой "Тройка"
.
  18.02.19 08:44
Резкое похолодание ждет москвичей в понедельник
.
  15.02.19 13:53
Завершена реставрация 16 скульптур фонтана "Дружба народов"
.
  15.02.19 11:09
Дом на Смоленской набережной в Москве признан памятником архитектуры
.
  15.02.19 11:05
Гараж-подкову на Новорязанской улице отреставрируют в этом году
.
  15.02.19 10:56
Хлебозавод в Ново-Переделкино ожидает реконструкция
.
  15.02.19 10:32
В Московском планетарии открылась выставка к 85-летию Гагарина
.
  14.02.19 15:45
За высшее положение в преступной иерархии срок лишения свободы составит до 15 лет


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket